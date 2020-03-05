نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي في كأس الإتحاد الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على نظيره ديربي كاونتي فريق “التشامبيونشيب”، في أهم مباريات اليوم الخميس 5-3-2020 ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الإتحاد الإنجليزي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “محمد بركات”، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “برايد بارك ستاديوم”، بمدينة ديربي.

وتأهل اليونايتد إلى هذا الدور بعد إكتساحه “ترانمير روفرز” فريق دروي الدرجة الثانية الإنجليزي، بسداسية نظيفة، في الدور الرابع، في المباراة التي أقيمت على ملعب “برينتون بارك”.

في المقابل يدخل فريق ديربي كاونتي المباراة كحال أي فريق يلعب على أرضه، سيتسلح بعامل الجمهور، من أجل تحقيق المفاجئة وإقصاء مانشستر يوناتيد، كما فعل في الموسم الماضي حينما تغلب على الشياطين الحمر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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وصعد فريق مدينة ديربي إلى هذا الدور بعد تجاوزه “نورثامبتون تاون” فريق دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، بأربعة اهداف مقابل هدفين في الدور الرابع.

وتعتبر مواجهة اليوم بين الفريقين “استثنائية”، حيث ستكون هذه أول مرة يواجه فيها “واين روني“، مانشستر يونايتد ناديه القديم منذ أن لعب ضده مع إيفرتون في 2018 قبل أن يلعب لمدة عام مع “دي سي يونايتد” في الدوري الأمريكي.

يذكر ان آخر مواجهة بين الفريقين كانت فى الدور الثالث ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية عام 2018، وفاز مانشستر يونايتد بضربات الترجيح 8-7، بعد ان انتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، فى المباراة التي اقيمت على ملعب أولد ترافورد.

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