رياضة | أرقام وإحصائيات الترسانة وسيراميكا قبل لقاء القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام وإحصائيات الترسانة وسيراميكا قبل لقاء القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب نادي الترسانة يوم الإثنين المقبل، مباراة هامة بالجولة 17 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، بين الترسانة بقيادة شاكر عبد الفتاح مع سيراميكا بقيادة هيثم شعبان.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

1- أرقام سيراميكا



يدخل فريق سيراميكا اللقاء وهو متصدر المجموعة بعد أن خاض 16 مباراة

برصيد 31 نقطة من الفوز في 8 مباريات، على كلا من الداخلية 0/2، النصر 1/3، بتروجت 0/1 ، الزرقا 0/2، الترسانة 1/2 في الدور الأول، النجوم 1/2 ، المريخ 0/1، جمهورية شبين 0/1,

وتعادل في 7 مباريات منهم 5 مباريات تعادل ايجابي 1/1 مع القناة ذهاب واياب،

كوكاكولا، النصر ، الزرقا، وتعادل سلبىا في مباراتين مع منتخب السويس، الداخلية، وتلقى الهزيمة في مباراة من بتروجت 1/2.

2- أرقام الترسانة



يدخل فريق الترسانة اللقاء بعد أن خاض 16 لقاء محتلا المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات بهدف نظيف على الزرقا ، والقناة، ومنتخب السويس، وتعادل في 5 مباريات، مع بتروجت 0/0 وتعادل ذهاب واياب مع النجوم 1/1، 2/2 ومع المريخ 1/1، 0/0.

وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، من منتخب السويس 0/2، سيراميكا كليوباترا 1/2، النصر 1/2، كوكاكولا 0/1، وذهاب واياب من الداخلية 0/3، ومن جمهورية شبين 0/1، 1/2.

3- هدافي سيراميكا

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سجل لاعبيه 20 هدف عن طريق أحمد غنيم 7 أهداف، شادى حسين 6 أهداف، وهدفين لكلا من عبد الله بيكا ومحمد جمال وهدف لكل من عاشور الأدهم ، ومحمد حسانيه، ومحمد شاهين، وسكنت شباكه 10 أهداف. سجل لاعبيه 20 هدف عن طريق أحمد غنيم 7 أهداف، شادى حسين 6 أهداف، وهدفين لكلا من عبد الله بيكا ومحمد جمال وهدف لكل من عاشور الأدهم ، ومحمد حسانيه، ومحمد شاهين، وسكنت شباكه 10 أهداف. 4- هدافي الترسانة سجل لاعبيه 10 أهداف عن طريق إيهاب فؤاد 5 أهداف، ومحمد كرسبيو هدفين، وهدف لكل من أحمد جعفر، إسلام حازم، ومحمد عارف توتى، وسكنت شباكه 20 هدف. 5- الجهاز الفني لسيراميكا