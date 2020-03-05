رياضة | مواجهات قوية للصيد وأبو النمرس والمعادي بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية للصيد وأبو النمرس والمعادي بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام، عصر السبت، مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، نظيره، فريق القومي صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة، وانتهت مباراة الدور الأول بفوز جولدي على القومي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب سعد جمال.

ويستضيف البدرشين صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة فريق العياط صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة في مباراة نارية بين الفريقين، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز البدرشين على العياط بهدفين مقابل هدف.

ويخرج جينيس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة لملاقاة فريق أكتوبر الخامس برصيد 34 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز أكتوبر بهدف دون رد.

ويحل فريق المعادي السادس برصيد 30 نقطة لملاقاة حلوان العام، الرابع برصيد 37 نقطة، في مباراة نارية بين الفريقين. يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

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ويستضيف الدخان المتصدر برصيد 55 نقطة فريق الصيد المتذيل برصيد 14 نقطة، في مباراة قوية للضيوف، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الدخان على الصيد بهدفين نظيفين سجلهما أحمد أمين (اوفا) ومحمد بكر.

ويستضيف الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 50 نقطة فريق أبو النمرس العاشر برصيد 20 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستضيف الصف التاسع برصيد 25 نقطة فريق بشتيل صاحب المركز الثامن برصيد 26 نقطة، في مباراة قوية بين الفريقين، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الصف بهدفين دون مقابل، سجلهما ماجد أشرف وأحمد سمير.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 55 نقطة

2- الإتصالات 50 نقطة

3- جولدي 42 نقطة

4- حلوان العام 37 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- المعادي 30 نقطة

7- القومي 26 نقطة

8- بشتيل 26 نقطة

9- الصف 25 نقطة

10- أبو النمرس 20 نقطة

11- جينيس 19 نقطة

12- العياط 19 نقطة

13- البدرشين 17 نقطة

14- الصيد 14 نقطة