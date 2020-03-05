رياضة | مواجهات نارية بالجولة الـ 20 للمجموعة الأولى في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية بالجولة الـ 20 للمجموعة الأولى في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر السبت المقبل، مواجهات الجولة ال20 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، والتي تشهد مواجهات ساخنة بين فرق المقدمة التي تنافس على صدارة المجموعة الأولى.

حيث يلتقي فريق نادي الجمهورية بدراو، نظيره فريق نادي المدينة المنورة بالاقصر، في المباراة التي تجمعهما بملعب دراو.

فيما يلتقي فريق نادي التحرير بأسوان، نظيره فريق مركز شباب الزهراء، بملعب مركز شباب ابو الريش.

وعلى ملعب مركز شباب ادفو، يستضيف شباب ادفو نظيره فريق مركز شباب ابو الريش.

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فيما يواجه فريق نادي الهلال باسوان، نظيره فريق نادي الاقصر، في المباراة التي تجمعهما بملعب مركز شباب الحصايا.

وفي مباراة من العيار الثقيل، يلتقي فريق نادي النصر للتعدين، نظيره فريق نادي كيما اسوان، التي يستضيفها ملعب الاول.

وتختتم مباريات الجولة، بمواجهة فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، نظيره فريق نادي وادي النيل، التي يستضيفها ملعب الاول.

ترتيب المجموعة الأولى

1_كيما 43 نقطة

2_التعدين 42 نقطة

3_ الزهراء 42 نقطة

4_ادفو 38 نقطة

5_الاقصر 35نقطة

6_المدينة 26 نقطة

7_التحرير 23 نقطة

8_ابو الريش 19 نقطة

9_وادي النيل 17 نقطة

10_الهلال15 نقطة

11_دراو 7 نقاط

12_شبان اسنا 7 نقاط