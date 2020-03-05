رياضة | بسبب كورونا.. فالنسيا يواجه أتالانتا في دوري الأبطال بدون جماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. فالنسيا يواجه أتالانتا في دوري الأبطال بدون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أتالانتا الإيطالي أن مباراته خارج أرضه أمام فالنسيا الإسباني، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، ستلعب خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف فيروس كورونا بأوامر من وزارة الصحة الإسبانية.

وأوضح أتالانتا، المنتمي لمدينة بيرجامو شمال إيطاليا، أنه تسلم خطاباً من الاتحاد الأوروبي للعبة، يقول فيه "ستقام المباراة ولكن يجب أن تلعب خلف أبواب مغلقة بدون حملة تذاكر".

وقال النادي إن "كل مشجعيه الذين اشتروا تذاكر للمباراة في إياب دور الثمانية ستعاد إليهم أموال التذاكر".

وفاز أتالانتا، الذي يشارك لأول مرة في دوري الأبطال، 4-1 في لقاء الذهاب على أرضه.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية يوم الثلاثاء أن المباريات المتوقع أن تجذب جماهير من مناطق مصنفة بأنها خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مثل شمال إيطاليا، ستقام دون حضور جماهير.