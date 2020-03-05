رياضة | كورونا تواصل محاربة كرة القدم.. تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا تواصل محاربة كرة القدم.. تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية اليوم الخميس، إنه "ربما يتم تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا".

وقال "فيفا" في بيان "بالنسبة للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم فإن سلامة وصحة جميع الأفراد المرتبطين بمباريات كرة القدم تبقى على رأس الألويات".

وتابع "وبناء على ذلك فإنه سيتم التشاور مع الاتحادات ذات الصلة حول اقتراح رسمي بتأجيل المباريات المقبلة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023".