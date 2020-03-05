رياضة | فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن استعدادات النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد فريق ماميلودي صن داونز والمقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، محذرا الفريق الاحمر من الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وأكد "شوبير" في تصريحات إذاعية أن السويسري رينيه فايلر ينوي إجراء بعض التعديلات على خطة وتشكيل الأهلي في مباراته الهامة ضد صن داونز يوم السبت المقبل.

وأوضح أن "فايلر" يخطط لإجراء تعديلات في مركز رأس الحربة بالدفع بالمهاجم السنغالي أليو بادجي بشكل أساسي.

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كما ينوي إجراء تغييرات في خط الوسط بالاعتماد على 3 لاعبين بإشراك محمود متولي وعمرو السولية وأليو ديانج مع عودة رامي ربيعة للدفاع، كما يفكر في الدفع بـ أيمن أشرف لقيادة الجبهة اليسري،رغم جاهزية علي معلول ومشاركته في تدريبات الفريق مؤخرًا.

من ناحية أخري حذر "شوبير" النادي الأهلي من الحكم الجامبي بكاري جاساما، مؤكدًا أنه يتبع اسلوبا مخادعا احيانا في بعض المباريات مما يؤثر على أداء احد الفريقين، وطالب الفريق الأحمر في التركيز على الجوانب الفنية فقط بالمباراة.

وأكد أن "جاساما" كان واحد من أفضل حكام إفريقيا قبل تراجع مستواه بشكل كبير، متوقعا أن يدير المباراة بشكل جيد خاصة بعد الحملة القوية من الأهلي ضده لتطبيق العدالة.

وفاز الأهلي على صن داونز 2 - 0 في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جرت بين الفريقين السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي.