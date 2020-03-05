رياضة | فايلر يجهز لاعبي الأهلي لمباراة صن دوانز فنيًا ومعنويًا في محاضرة قبل المران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجهز لاعبي الأهلي لمباراة صن دوانز فنيًا ومعنويًا في محاضرة قبل المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا لمواجهة صن داونز المرتقبة، المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، اليوم، فيما يخوض الفريق مرانه الأخير غدًا على استاد لوكاس موريبي، الذي يستضيف مواجهة الفريق أمام صن داونز.