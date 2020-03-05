رياضة | مران قوي للأهلي استعدادًا لموقعة صن دوانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران قوي للأهلي استعدادًا لموقعة صن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام الثالثة عصر السبت المقبل.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني وفني، واستمر لمدة ٧٠ دقيقة في الحصة التدريبية قبل الأخيرة للفريق في جنوب إفريقيا، قبل مواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، التي تقام على استاد لوكاس موريبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.