رياضة | فقرة ترفيهية للاعبي الأهلي في المران الجماعي استعدادًا لمواجهة صن دوانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقرة ترفيهية للاعبي الأهلي في المران الجماعي استعدادًا لمواجهة صن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة صن دوانز الجنوب إفريقي.

وخاض الفريق الأحمر فقرة ترفيهية في بداية مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم في بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل.

وقام اعبو الفريق الأحمر بأداء فقرة باليد ضمن البرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.