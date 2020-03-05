رياضة | أسوان لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة لم يخطرنا بأي شئ يخص تقنية الفيديو.. ولا نعلم شروط تطبيق "فار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوان لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة لم يخطرنا بأي شئ يخص تقنية الفيديو.. ولا نعلم شروط تطبيق "فار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، عن مدى جاهزية ستاد أسوان من استقبال تقنية الفيديو "فار" في مباريات الفريق بالدوري المصري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني بدء تطبيق تقنية الفيديو بمباريات الدوري المصري.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": " حتى الآن لم يتواصل معنا أحد من اتحاد الكرة بشأن تطببق تقنية الفيديو باستاد أسوان".

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وأضاف: "أيضا هيئة ستاد أسوان لم تتواصل معنا بهذا الشأن، ولا نعلم شروط هذه التقنية من أجل تطبيقها في ملعبنا".

وأشار سلميان إلى: " جمال الغندور رئيس لجنة الحكام هو من تواصل معي فقط من أجل عقد جلسة مع لاعبي أسوان لشرح أساسيات تقنية الفيديو".

واختتم حديثه قائلا: "سأتواصل مع مدير ستاد أسوان خلال الأيام القادمة من أجل حسم الأمر".

وأعلن اتحاد الكرة عدم جاهزية بعض الملاعب، من استقبال تقنية الفيديو خلال مباريات الدوري، وعلى رأسها ستاد أسوان والجونة وطنطا وبرج العرب والسويس الجديد.