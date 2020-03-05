رياضة | صلاح يتناسى أحزان آخر هزيمتين ويستعد للقاء بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يتناسى أحزان آخر هزيمتين ويستعد للقاء بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تدريباته اليوم الخميس استعدادا للمواجهة المقبلة أمام نادي بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي ستجمع الفريقين على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي بورنموث يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة والوحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 28 جولة علي بعد 19 نقطة من صاحب المركز الثاني نادي مانشستر سيتي.

ويسعي نادي ليفربول لعودة الثقة من جديد بعدما تلقى ثلاث هزائم في أقل من شهر أمام نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وهزيمة أمام نادي واتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ وأخيرا هزيمة أمام تشيلسي في كأس الإتحاد الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.