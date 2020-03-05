رياضة | رومارينهو يقود تشكيل الاتحاد أمام الحزم في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رومارينهو يقود تشكيل الاتحاد أمام الحزم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام الحزم في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بنتصار الحزم على الاتحاد، بهدفين مقابل هدف.

وفثما يلي التشكيل الرسمي للاتحاد أمام الحزم:-



حارس مرمي: جروهي

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خط الدفاع: سعود عبد الحميد - برونو - حمدان الشمراني - منصور الحربي

خط الوسط: ليونارد جيل- عبد الإله المالكي- خالد السميري

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود - رومارينهو - ويلفريد بوني

ويحتل الاتحاد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات، فيما تلقى هزيمة في 10 مباريات، بينما يأتي الحزم في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، حصدهم من 20 مواجهات، فاز في 6 لقاءات، وتعادل في 4 مباريات، وهزم في 10 مواجهات.

