رياضة | شبان قنا يواصل الاستعدادات لمواجهة تليفونات بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان قنا يواصل الاستعدادات لمواجهة تليفونات بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق الكرة الأول بنادى الشبان المسلمين بقنا استعدادته المكثفة للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه نادي تليفونات بني سويف، في المباراة التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة ال17 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بملعب الأخير.

وحرص الجهاز الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا بقيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، على مواصلة التدريبات خلال فترة التوقف، وعدم منح اللاعبين راحة وذلك استعدادا لمواجهة فريق نادي تليفونات بني سويف، التي وصفها المدير الفني لشبان قنا بـ"عنق الزجاجة" والتي يسعى خلالها الفريق القنائي لتحقيق فوز يضمن له مواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، تمثل مواجهة شبان قنا خطوة هامة للفريق السويفى الطامح للعودة لدائرة الكبار تحسبا لإقامة دورى المحترفين بالموسم الجديد، لاسيما وان فريق تليفونات بني سويف يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة، ويامل في تحقيق الفوز على فريق شبان قنا، وضمان بقائه بالمنطقة الدافئة.

ويحتل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد30 نقطة، فيما يحتل فريق تليفونات بنى سويف المركز السادس برصيد 22 نقطة .

ترتيب المجموعة الأولى بالقسم الثاني



1 - بنى سويف 34 نقطة

2 - البنك الأهلى 32 نقطة

3 - الالمونيوم 32 نقطة

4 - شبان قنا 30 نقطة

5 - سوهاج 22 نقطة

6 - تليفونات بنى سويف 22 نقطة

7 - بترول اسيوط 21 نقطة

8 - المنيا 19 نقطة

9 - الاعلاميين 18 نقطة

10 - الفيوم 15 نقطة

11 - طهطا 10 نقطة

12 - ديروط 8 نقطة