الامارات | العين يحسم "المواجهة الصامتة" أمام الفجيرة بشق الأنفس

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يحسم "المواجهة الصامتة" أمام الفجيرة بشق الأنفس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العين فوزاً صعباً على ضيفه الفجيرة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد والذي أقيم بدون جمهور اتباعا للإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحصل "الزعيم" بفوزه على ثلاث نقاط مهمة رفع بها رصيده إلى 37 ليضيق الخناق على فريق شباب الأهلي المتصدر بـ 39 نقطة والذي يخوض غدٍ مواجهة صعبة أمام جاره النصر، في حين تجمدت نقاط "الذئاب" عند 12 نقطة في المركز الأخير.

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ويدين "الزعيم" بالفضل لثنائي خط الهجوم جمال معروف الذي سجل الأهداف الأول في الدقيقة 56، فيما سجل زميله، التوغولي لابا كودجو هدف الفوز في الدقيقة 77 من ركلة جزاء رفع بها رصيده من الأهداف إلى 18 في الصدارة.

وسجل هدف "الذئاب" الوحيد لاعبه الغاني ارنيست اساني في الدقيقة 3.

وقد يتسبب الأداء الضعيف الذي قدمه الفريق خلال اللقاء في تصدير القلق لجماهير "الزعيم" وذلك قبل خوض المباراة المنتظرة التي ستجمعه يوم الثلاثاء القادم بفريق الشارقة في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة.