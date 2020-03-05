شكرا لقرائتكم خبر عن بكاري جاساما.. وحكاية تتويجين للأهلي وهاتريك شهير لصلاح وركلة جزاء تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدير الجامبي بكاري بابا جاساما مباراة فريق الكرة بالنادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بملعب الأخير ببريتوريا، بمنافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، حيث حسم بطل مصر لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وعلى الرغم من إثارة جاساما الجدل خلال إدارته التحكيمية لمباراتي الأهلي أمام كل من الوداد في إياب نهائي دوري الأبطال 2017 وأمام صن داونز بإياب ربع نهائي النسخة السابقة، إلا أن صافرته كانت شاهدة على عدد كبير من انتصارات الكرة المصرية والفريق الأحمر بشكل خاص.

البداية كانت بإدارة الجامبي مباراة الأهلي والوداد المغربي بمجموعات دوري الأبطال 2011 بالقاهرة، وهو اللقاء متقلب الأطوار الذي حسمه التعادل الايجابي بنتيجة 3-3.

صافرة جاساما شهدت على فوز ثمين لمنتخب مصر الأوليمبي على حساب نظيره الجابوني بهدف نظيف في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً في المغرب 2011، وهو الفوز الذي فتح الطريق أمام الفراعنة الصغار لبلوغ نصف نهائي المسابقة ومن ثم الاقتراب من التأهل لدورة لندن 2012.

ويخسر الأهلي في الوقت القاتل أمام الملعب المالي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 16 لرابطة دوري الأبطال 2012 بصافرة الجامبي.

صافرة جاساما تشهد على فوز عريض لمنتخب مصر الأول على حساب مضيفه زيمبابوي بنتيجة 4/2 في لقاء توهج خلاله نجم ليفربول الحالي محمد صلاح وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك أصحاب الأرض، وهو «الهاتريك» الوحيد لصلاح في مسيرته الدولية حتى الآن، اللقاء كان ضمن تصفيات المرحلة قبل الأخيرة المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

ويشهد بكاري جاساما على تتويجين تاريخيين للأهلي، إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013 بملعب المقاولون في مواجهة بطل مصر وأورلاندو الجنوب أفريقي وينتصر المارد الأحمر بهدفين ويتوج بالأميرة، ومن قبله أدار السوبر الأفريقي 2013 ومواجهة الأهلي وليوبارز الكونغولي وفوز بطل مصر بملعب برج العرب بهدفين ومعانقته للقب.

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كما أدار جاساما لقاء الزمالك وفيتا كلوب بملعب الأخير بمجموعات دوري الأبطال 2014 والذي خسره الزمالك بنتيجة 2/1، كذلك أشهر البطاقة الحمراء في مطلع مباراة الفريق الأبيض أمام النجم الساحلي في وجه المدافع على جبر ليجبر بطل مصر على اللعب منقوصاً لأكثر من 85 دقيقة في مباراة فاز بها الزمالك بثلاثية نظيفة لم تكن كافية لبلوغه نهائي الكونفيدرالية 2015.

ويخسر الأهلي مع صافرة جاساما في الوقت القاتل من مباراته أمام المغرب التطواني بالمغرب في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال 2015، ويشهد على خسارة سموحة أمام الفريق ذاته في المغرب بمجموعات تلك بالنسخة.

جاساما يعلن عن احتساب أشهر ركلة جزاء في تاريخ منتخب مصر وذلك في الوقت القاتل من عمر مباراته بملعب برج العرب أمام نظيره الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم روسيا 20018، والتي سجل على إثرها محمد صلاح هدف عودة الفراعنة لكأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً.

كما أدار الجامبي لقاء الزمالك أمام صن داونز بجنوب أفريقيا بمجموعات دوري الأبطال 2016 والذي خسره الزمالك بهدف وعاد ليدير لقاء الفريقين في إياب النهائي ببرج العرب في النسخة ذاتها والذي فاز فيه بطل مصر بهدف دون رد.

يتألق محمد صلاح من جديد مع صافرة الجامبي، ويسجل هدف فوز الفراعنة في شباك المنتخب الغاني بالدور الأول لأمم أفريقيا 2017 بالجابون.

في نسخة 2017 لدوري الأبطال يعجز الأهلي عن الفوز أو التسجيل مع صافرة بكاري جساما فيتعادل أمام زاناكو الزامبي ببرج العرب بالمجموعات ويخسر بهدف نظيف أمام الوداد المغربي بإياب الدور النهائي، وسط علامات استفهام كثيرة حول أدائه في المباراة الأخيرة.

لقاء المصري وفيتا كلوب الكونغولي بذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية نسخة 2018 والذي انتهى بتعادل سلبي بملعب بورسعيد، وكان يدير اللقاء بكاري جاساما.

ويشهد الجامبي على فوز كاسح للأهلي على حساب حوريا الغيني برباعية بملعب السلام في إياب ربع نهائي نسخة 2018 لدوري الأبطال، بينما يعود لإثارة الجدل بإدارة تحكيمية غير موفقة في مباراة الأهلي أمام صن داونز ببرج العرب في إياب دور الثمانية للنسخة الماضية من المسابقة الأفريقية.