شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الدولة المصرية تتعامل مع أزمة كورونا العالمية بشفافية ووفقًا لتقنيات الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة المصرية تتعامل مع كل معطيات وتطورات الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا بشفافية مطلقة وتضع نصب عينها التقنيات العالمية في كافة مراحل ومجالات الكشف والتوعية والحجر الصحى للفيروس ووفقًا للتعاون الذي تتولاه وزيرة الصحة في ضوء المتابعة المستمرة والدقيقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع في مصر، وهو الأمر الذي تتابعه وزارة الشباب والرياضة بدقة متناهية، أخذًا بعين الاعتبار كل المنافسات والأحداث الرياضية، سواء التي يتم تنفيذها على أرض مصر أو التي يشارك فيها أبناؤنا بمختلف دول العالم.

وعلى صعيد مشاركة المنتخبات والفرق المصرية في البطولات الدولية المختلفة سواء محليا أو عالميا، قال وزير الرياضة: «نهتم برفع الوعي الثقافي الصحي للرياضيين المشاركين في بطولات دولية خارج حدود الوطن، من خلال عقد ندوات لكل الرياضيين للتأكيد على طرق الوقاية للرياضيين من أخطار فيروس كورونا والتعرف على المرض وطبيعته والأعراض التي تظهر على المصابين به وقد تم التركيز خلال الندوة على سبل وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الرياضيين والفرق الرياضية المختلفة وكذلك المساهمة والعمل على نشر الوعي بسبل الوقاية داخل المجتمع»، موضحا أهمية رفع الوعي الثقافي لدى كل اللاعبين المصريين والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية، سواء الذين يشاركون في بطولات دولية، أو حتى بطولات محلية، مشيرا أيضا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تداعيات انتشار «وباء كورونا» خصوصا في الدول التي تستضيف أحداثا رياضية، حتى تتم دراسة المشاركة في تلك البطولات بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات المعنية واللجنة الأوليمبية المصرية.

Advertisements

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير اليوم ورافقه خلالها كل من اللواء مصطفى أبوحطب، رئيس المعمل المصري لمكافحة المنشطات، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عضو المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والأستاذ حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، بجولة للمعمل المصري لمكافحة المنشطات للوقوف على آخر الاستعدادات التي تتم من أجل اعتماد المعمل من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأضاف صبحي أن الوزارة تتابع بصفة دائمة ومستمرة آخر المستجدات بشأن اعتماد المعمل المصري من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وكيفية العمل على توسيع أعمال المعمل لتشمل بلدانًا أكثر.

كما تضمنت جولة وزير الشباب والرياضة لقاء مع وفد تابع لجامعة الدول العربية من ١٠ دول عربية متخصصين في المجال الرياضي، أثناء زيارتهم لمعمل المنشطات المصري للاستفادة من خبرات الجانب المصري في تشغيل معمل المنشطات.