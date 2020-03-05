شكرا لقرائتكم مدرب صن داونز: جاساما "حكم" مميز وضغط الأهلى سلاح ذو حدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صن داونز ضد الأهلي



قال مدرب صن داونز الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إنه لا يشغله حكم مباراة فريقه أمام الأهلى في المباراة التي تجمع الفريقين السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لافتا إلى أن الحكم لا يسجلون الأهداف.

صن داونز ضد الأهلي



أضاف موسيمانى في تصريحات عقب مران فريقه أن الحكم الجامبى بكارى جاساما مميز لافتا إلى أن ضغط الأهلى عليه يصب في صالح القلعة الحمراء وقد يحدث العكس موضحا أنه لم يسمع من قبل عن أزمات أثارها جاساما، حتى في نهائي العام الماضي مشيرا إلى أن الكل يعلم ما حدث أن المشاكل التحكيمية تتعلق بتقنية الفيديو".

صن داونز ضد الأهلي



تابع مدرب صن داونز "لننتظر ما سيحدث، ولكن أثق أن لاعبو صن داونز أقوياء ويتعاملون باحترافية شديدة والفجوة بين تاريخ الأهلي وصن داونز كبيرة للغاية، نحاول أن نقرب المسافات بيننا داخل أرض الملعب".

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صن داونز ضد الأهلي



وواصل "مواجهة الأهلي مرهقة بدنية لأنه فريق يلعب كرة مباشرة، ولا يهدر الوقت كثيرا في اللعب على الطرفين وإرسال الكرات العرضية بل يعتمد على الاختراق من العمق عبر محمد مجدي (أفشة) وأجايي ومعلول مع متابعة الكرة الثانية بعد مروان محسن".