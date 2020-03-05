شكرا لقرائتكم أشبال جامعة بريتوريا يلتقطون الصور التذكارية مع نجوم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أشبال جامعة بريتوريا، على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني، عقب انتهاء مران الفريق الأول لكرة الذي أقيم عصر اليوم.

وادى الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي.

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز غدا حيث يخوض الفريق مرانه في الثالثة عصرا على ملعب المباراة..وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن بطاقة الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من جنوب افريقيا.

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ويحرص المدير الفني للأهلى رينيه فايلر مع اقتراب موعد المباراة على تكثيف جلساته مع لاعبى الفريق وتوجيه عدة نصائح لهم قبل اللقاء المرتقب، خاصة مع اهتمام وسائل الإعلام بالمباراة على خلفية نتيجة مباراة الذهاب التى فاز فيها الأهلى بثنائية، وكذلك مباراة النسخة الماضية بجنوب أفريقيا التى فاز فيها صن داونز بخماسية نظيفة.

وشهدت تدريبات الفريق الماضية بجنوب أفريقيا جاهزية جميع لاعبى الفريق للمشاركة فى مباراة السبت، بمن فيهم على معلول الذى عانى من إجهاد بسيطة فى العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه وشارك فى تدريبات أمس وأمس الأول، كما أعلن الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عدم معاناة أى لاعب من أية إصابات موضحاً أن هناك أكثر من لاعب عانى من كدمات وإجهاد بسيط لكنه لم يكن مؤثراً وشارك هؤلاء اللاعبون فى التدريبات بشكل طبيعى ليؤكدوا جاهزيتهم للمشاركة فى المباراة بشكل سليم.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للاطمئنان على كل الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.