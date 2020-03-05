شكرا لقرائتكم تفاصيل مران الـ70 دقيقة للأهلى قبل مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الأهلي مرانه الأخير على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا عصر اليوم،الخميس، إستعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة من عصر بعد غد ، السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيتدرب الفريق غداً على ملعب المباراة "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وواصل فايلر حديثه مع اللاعبين لتجهيزهم فنيا ومعنوياً لمواجهة صن داونز، وخاض الفريق فقرة ترفيهية في بداية المران وخاض الفريق فقرة باليد ضمن البرنامج الذي أعده توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني وفني قوي، استمر لمدة ٧٠ دقيقة في الحصة التدريبية قبل الأخيرة للفريق في جنوب أفريقيا، وركز رينيه فايلر على تدريبات الكرة وتنفيذ الجمل الفنية والخططية.

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وشهدت تدريبات الفريق الماضية بجنوب أفريقيا جاهزية جميع لاعبى الفريق للمشاركة فى مباراة السبت، بمن فيهم على معلول الذى عانى من إجهاد بسيطة فى العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه وشارك فى تدريبات أمس وأمس الأول، كما أعلن الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عدم معاناة أى لاعب من أية إصابات موضحاً أن هناك أكثر من لاعب عانى من كدمات وإجهاد بسيط لكنه لم يكن مؤثراً وشارك هؤلاء اللاعبون فى التدريبات بشكل طبيعى ليؤكدوا جاهزيتهم للمشاركة فى المباراة بشكل سليم.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للاطمئنان على كل الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.