شكرا لقرائتكم أنشيلوتي يتجنب الإيقاف بعد اعترافه بسوء السلوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجنب مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي الإيقاف لكنه عوقب بغرامة قيمتها ثمانية آلاف جنيه استرليني (10334 دولارا) بعد أن تقبل تهمة إساءة التصرف من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عقب التعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

وعبر أنشيلوتي عن غضبه بسبب قرار حكم الفيديو المساعد بإلغاء هدف متأخر لفريقه كان سيمنحه الفوز وحصل المدرب الإيطالي على طرد من الحكم كريس كافناج للاحتجاج بعد صفارة النهاية.

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وسدد دومينيك كالفرت-لوين كرة غيرت اتجاهها وسكنت شباك يونايتد في اللحظات الأخيرة في استاد جوديسون بارك لكن حكم الفيديو رأى أن زميله جيلفي سيغوردسون كان متداخلا في اللعب وهو في موقف تسلل.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان يوم الخميس :أقر مدرب إيفرتون بأن لهجته و سلوكه في الملعب في نهاية المباراة لم يكن لائقا وتقبل العقوبة.

ويعني القرار أن أنشيلوتي سيكون بإمكانه الجلوس بمقاعد البدلاء خلال زيارة إيفرتون إلى ناديه السابق تشيلسي يوم الأحد.