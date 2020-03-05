ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الزمالك في تونس

كتب: ضياء السقا

تلقى فريق الترجي التونسي، ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها، الجمعة، في إياب دور الثمانية، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى إيقاف خليل شمام قائد الترجي 6 مباريات، وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات، بجانب حرمان المدير الفنى معين الشعبانى ومساعده مجدى التراوى من الجلوس على دكة البدلاء 4 مباريات، بالإضافة إلى عقوبة مالية تقدر بـ160 ألف دولار، على خلفية أحداث مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الزمالك 3-1 على استاد القاهرة.

وتأتي عقوبات الكاف على الترجي، بسبب اعترضهم واعتدائهم بشكل مؤسف على حكم مباراة الذهاب بالقاهرة.

من جانبه، أكد رياض بالنور رئيس فرع كرة القدم بالنادي الترجي الرياضي التونسي، أن ناديه سيستأنف على العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأضاف في تصريحات عبر إذاعة "موزاييك" التونسية، أن هناك مبالغة في العقوبات التي اتخذها "كاف" خاصة في حق اللاعب عبد الرؤوف بن غيث والذي لم يصدر عنه أي احتجاج عقب المباراة.

وفي سياق متصل، قال موقع "فوت 24" التونسى، إن مصدراً بلجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم أكد في تصريحات إعلامية أن أي استئناف يتقدم به الترجى بعد العقوبات الصادرة من اللجنة ضده لن يتم النظر إليه قبل مباراة الزمالك، وفي حال قبول الاستئناف سيكون فى المباريات المقبلة سواء استكمل البطولة الحالية أو فى نسخة الموسم القادم حال إقصائه ضد بطل مصر.

ويستضيف الترجي، نظيره الزمالك، في التاسعة مساء الجمعة، على الملعب الأوليمبي برادس، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف، ويكفي الفريق الأبيض التعادل، أو الخسارة 1-0، لضمان التأهل.

في المقابل، ليس أمام الترجي - حامل اللقب في آخر نسختين - سوى تحقيق الفوز بشرط تسجيل هدفين أو أكثر من أجل التأهل للدور المقبل.

قائمة الزمالك

من جانبه، استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، 4 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الترجي.

واستبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس لأسباب فنية.

وضمت القائمة 23 لاعبا جاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر.

الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو.

التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أوناجم، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

كما يذاع اللقاء حصريا عبر قناة بي إن سبورت 1 "المشفرة".