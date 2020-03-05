كاميرات المراقبة تكشف لحظة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته.. وشاهد عيان يروي تفاصيل هروب لاعب الأهلي

كتب: ضياء السقا

فجر سايس بشارع النيل، بالجيزة، والذي شهد دهس سيارة يقودها صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، لشاب، مفاجأة بعدما قال في شهادته أمام النيابة، إنه شاهد اللاعب يصدم المواطن أثناء وقوف الأخير أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن نجم الفريق الأحمر كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، وهرب عقب وقوع الحادث.

وبحسب "اليوم السابع"، استمعت نيابة الجيزة، برئاسة المستشار ضياء نجم الدين بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامى العام للنيابات لأقوال عدد من شهود عيان على واقعة اتهام شاب لصالح جمعة بدهسه بسيارته.

وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.

وتبقى الواقعة حتى الآن فى دائرة اتهام الشاب المصاب للاعب صالح جمعة، وفى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة، من استدعاء اللاعب أو عدمه، إذا ما صحت اتهامات الشاب، وتفريغات كاميرات المراقبة، ولحين صدور اتهام رسمى للاعب بشأن صحة الواقعة.

كاميرات المراقبة تكشف الواقعة

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "الوطن" مقطع فيديو مأخوذ من كاميرات المراقبة بالمنطفة، وثّق لحظة دهس صالح جمعة، للشاب، أثناء قيادته سيارة BMW بيضاء اللون، وهروبه من مكان الواقعة.

وكان موظف بأحد الفنادق بشارع النيل السياحي، قد محضراً ضد صالح جمعة، يتهمه فيه بأنه صدمه بسيارته أثناء انتظاره باص العمل لتوصيله لمكان عمله وفر هاربا.

أول تصريحات من المصاب

وكشف الشاب المصاب في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، تفاصيل الواقعة قائلا: "كنت واقف جنب الرصيف فى شارع النيل ومستنى باص الشغل.. فجأة لاقيت صالح جاى من نص الشارع بعربيته بسرعة في اتجاهي.. ملحقتش أفادي نفسي راح خبطنى وخبط عربية تانية وهرب".

وأكد المواطن أنه لن يقبل تعويضاً من اللاعب على ما بدر منه، خاصة أنه دهسه وفر هاربا، قائلا: "حسب الله ونعم الوكيل فيه.. إن شاء الله حقى هيجى منه .. ولازم ينال عقابه علشان الاستهتار بأرواح بالناس".

Advertisements

وقال الشاب المصاب، إن المارة تجمعوا حوله سريعا عقب الحادث، واصطحبوه إلى المستشفى، بينما كان هو قد فارق الوعي، ولم يفق إلا عند وصوله المستشفى، كاشفا أنه أصيب بكدمات مختلفة في جسمه، بجانب كسر في عظمة الأنف، وأنه سيجري عملية جراحية بها.

وبحسب موقع "إرم الإماراتي"، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل اتهام لاعب النادي الأهلي، بدهس شاب في الجيزة، حيث كان يقود سيارة BMW ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب الزمالك.

وبينت التحريات وقوع الحادث، صباح الخميس، الساعة السادسة صباحا، وأصيب الشاب الثلاثيني بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل فيه.

تفاصيل الحالدث

من جانبها، كشفت صحيفة "الوطن"، نقلا عن مصادر أمنية، تفاصيل الواقعة، وقالت، إن الموظف أصيب بكدمات متفرقة، ونقل إلى مستشفى مصر الدولي لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل فيه.

’’كان سهران في عوامة‘

كان بلاغ ورد من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" 31 عاما، فني بمركز سياحي، بشارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW، حيث أخبره المارة، أن من يقودها صالح جمعة، وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، بالانتقال لمكان الحادث، جرى التوصل لعدد من الشهود، أكدوا صحة بلاغ المصاب، وأن اللاعب كان سهران بأحد العائمات، بشارع النيل السياحي.

وباشرت نيابة الجيزة، التحقيق في واقعة إصابة العامل في شارع النيل بمنطقة قسم الجيزة، إذ استمعت لأقوال المصاب، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وتحفظت على الكاميرات التي رصدت الحادث لتفريغها، ومن المقرر استدعاء اللاعب لسماع أقواله.

صالح يتجاهل الواقعة

من جانبه، تجاهل صالح جمعة الواقعة، ونشر اللاعب فيديو عبر استوري حسابه بإنستجرام، الخميس، لجانب من تدريباته في صالة الجيم بالنادي الأهلى، لإيصال رسالة إلى تركيزه فى التدريبات من أجل حلم العودة إلى صدارة اهتمامات رينيه فايلر.

اقرأ أيضا: ’’كان سهران في عوامة‘‘.. تفاصيل اتهام صالح جمعة بدهس مواطن بسيارته وهروبه.. واللاعب يرد بفيديو من الجيم