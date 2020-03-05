موقع أمريكي يرصد ثروة محمد صلاح بعد 8 أعوام من الاحتراف

بدأ نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح مشواره الاحترافي في أبريل 2012 بالانتقال إلى نادي بازل السويسري، ومنه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم فترة إعارة إلى فيورنتينا الإيطالي، ومنه لروما الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في عام 2017 مقابل 40 مليون يورو.

ورصد موقع "along the boards" الأمريكي اليوم الخميس، صافي ثروة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة احترافه المستمرة حتى الآن والتي وصلت لثماني سنوات إلى وقتنا هذا.



وذكر الموقع الأمريكي أن ثروة صلاح تصل إلى ما يقارب 70 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من مليار و225 مليون جنيه مصري، حتى شهر يناير من عام 2020، موضحا أن الفرعون عمل في بداية مشواره مع كرة القدم الموازنة بين دراسته وشغفه بالساحرة المستديرة، لكنه لم ينجح في التوفيق بين الأمر بسبب شغفه أكثر بكرة القدم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وأوضح الموقع الأمريكي أن والد ووالدة صلاح كانا يرغبان في حصول ابنهما على تعليم ملائم، لكنهما لم ينجحا في إبعاد اللاعب عن كرة القدم، قبل أن يصبح أحد نجوم الساحرة المستديرة حاليا.

وتحدث الموقع في تقريره عن بداية مشوار اللاعب الاحترافي، والذي بدأه في شهر أبريل من عام 2012 عندما انضم لبازل السويسري قادما من المقاولون العرب بعقد يستمر مدة أربعة مواسم، ثم انضمام لتشيلسي الإنجليزي في يناير 2014، وإعارته لفيورنتينا الإيطالي في 2015.



ورحل صلاح من الفيولا إلى روما الإيطالي في العام نفسه، ثم كانت محطته الأخيرة بالانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو، كما تحدث الموقع الأمريكي عن حياة صلاح الخاصة مع زوجته ماجي وإنجابه بنتين هما مكة وكيان، فضلا عن الأعمال الخيرية التي ينظها اللاعب من خلال دعم المؤسسات الخيرية، وبناء المدارس والمستشفيات في بلدته.

ويقترب صلاح من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول لأول مرة منذ ثلاثين عاما.