شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن للانتهاء من البنية التحتية لفرع «التجمع».. و200 مليون جنيه لتطوير «زايد» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت عمليات الإنشاء والتطوير بفرع النادى الأهلى بالشيخ زايد، بعدما رصد مجلس الإدارة ما يقرب من مائتى مليون جنيه لتنفيذ هذه الأعمال، بهدف تقديم أفضل الخدمات للأعضاء، وهو ما انعكس إيجابا على عدد المتقدمين للحصول على عضوية فرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس.

واعتمد مجلس إدارة الأهلى خطة للتوسع والانتشار وإنشاء فروع جديدة للنادى فى كافة المحافظات بعد افتتاح فرع الأقصر، فى الوقت الذى تواصلت فيه أعمال التشييد والبناء فى فرع النادى الرابع بالتجمع الخامس الذى يشهد الانتهاء من أعمال البنية التحتية خلال الفترة المقبلة وهو ما يمهد الطريق لافتتاح الفرع رسميًا قبل نهاية العام الجاري، بعدما وقع الأهلى بروتوكول تعاون مقابل 96 مليون جنيه خاصة للانتهاء من البنية التحتية لفرع التجمع الخامس على مساحة 50 فدانًا.

كما بدأت الأعمال فى مجمع البنوك الجديد فى الفرع الرابع بالتجمع الخامس، بعدما تسلمت البنوك المنوط بها تدشين هذا المجمع، فى المساحة المخصصة له.

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وكان مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سلم فى وقت سابق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أرض فرع التجمع الخامس للبدء فى إنشاء الفرع الرابع وذلك فى حضور اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللذين حضرا مراسم وضع حجر الأساس.

وانتهى الأهلى من المخطط العام للفرع الرابع فى التجمع الخامس وفق أفضل التصميمات الهندسية التى تلبى كل الاحتياجات والخدمات لأعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى، التى تنتهى فى غضون عام من الآن.

وشهدت الأيام الماضية إقبالا كثيفا على مقر النادى بالجزيرة؛ لتقديم أوراق الحصول على عضوية الأهلي؛ سواء العامة أو عضوية الفروع قبل رفع قيمتها فى نهاية مارس الجاري، وهو ما دفع لجنة العضوية، لتكثيف عدد الجلسات على مدار الشهر الجاري، لمواجهة الإقبال الكبير، من الراغبين فى الحصول على العضوية والاستفادة بالتسهيلات الكبيرة التى تقدمها إدارة النادى للراغبين فى الحصول على العضوية للاستفادة من فارق الأسعار قبل رفع رسوم قيمة العضوية مع نهاية مارس الجاري، حيث تبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فتبلغ قيمة العضوية حاليًّا 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة بشكل رسمى أول أبريل المقبل إلى 750 ألف جنيه، بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع (العضوية العامة)، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع (العضوية العامة)، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.