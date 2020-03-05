شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: اللجنة الخماسية صنعت معجزة لتطبيق الفار فى أقل وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، كواليس تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، مؤكداً أن لجنة الفار بالاتحاد الدولى الفيفا أخطرتنا أننا بحاجة لثمانية أشهر وحتى 12 شهر لتطبيق التقنية، ولكن مسئولى اللجنة الخماسية كثفوا اجتماعاتهم مع مسئولى الفيفا بطريقة غير معلنة لإقناعهم بقدراتنا على تطبيق التقنية فى فترة قصيرة .

وأضاف العطار، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالجبلاية، "مسئول الفيفا عقد جلسة مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وقال لنا بلاش فكرة تدريب الحكام من 7 لـ 7 لأنها صعبة جدا، إلا أننا أصررنا على تطبيق التقنية والمسئول بنفسه حضر منذ أسبوعين وقال أنا شايف معجزة على أرض الواقع".

وتابع المدير التنفيذى للجبلاية، "الكل فى اتحاد الكرة كان على قدر المسئولية، وحصل 54 حكما على رخصة الفار، وهناك مشروعات أخرى ستظهر نتائجها بفضل جهد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى".

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض للخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

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