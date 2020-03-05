شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يغيب عن الظهور فى الأهلى بعد حادث السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب صالح جمعة، لاعب وسط الأهلى، عن مران المستبعدين اليوم، الخميس، بعد اتهامه فى حادث سير بسيارته، عقب توجيه شاب اتهاما للاعب، بالتسبب فى إصابته نتيجة صدمه بسيارته أثناء خروج المصاب من مقر عمله بالجيزة، وذكر أن اللاعب فر هاربا بسيارته عقب الاصطدام به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأفادت مصادر بأن الحالة الصحية للشاب المتهم بصدمه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مستقرة، ويتلقى العلاج بمستشفى في الجيزة، حيث إن الإصابات التي لحقت به عبارة عن كدمات وجروح بأنحاء جسده واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال الشاب المصاب، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق، التى رصدت الواقعة، وتستكمل النيابة التحقيق.

ونشر صالح جمعة فيديو، اليوم، الخميس عبر استورى بإنستجرام، لجانب من تدريباته فى صالة الجيم بالنادى الأهلى، لإيصال رسالة إلى تركيزه فى التدريبات من أجل حلم العودة إلى صدارة اهتمامات النادى الأهلي، إلا إن مصدر بالقلعة الحمراء أوضح إن اللاعب تغيب عن مران المستبعدين وإن ذلك الفيديو منذ يومان.

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ويرتبط الأهلى حاليا بمواجهة صن دوانز الجنوب إفريقى، فى المباراة المقرر لها بعد غد، السبت، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفريق الأحمر على نظيره الجنوب إفريقى بثنائية نظيفة ويعد صالح جمعة خارج حسابات القلعة الحمراء تماما وقال فايلر المدير الفنى للأهلى عنه: "صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أي جلسات تفاهم بيني وبين صالح جمعة للعودة إلى مباراة صن داونز، وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".

فيما استمعت نيابة الجيزة، برئاسة المستشار ضياء نجم الدين بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامى العام للنيابات لأقوال عدد من شهود عيان على واقعة اتهام شاب لصالح جمعة لاعب النادى الاهلى بدهسه بسيارته وقال سايس بالشارع إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.