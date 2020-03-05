شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صالح جمعة يتجاهل اتهامات حادث السيارة بفيديو من صالة الجيم بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة فى صالات الجيم لرفع لياقته البدنية للعودة لتدريبات الفريق من جديد، خاصة بعد اتخاذ المدرب السويسرى رينيه فايلر قرارا بخروج صالح جمعة من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

ونشر صالح جمعة فيديو عبر استورى بإنستجرام، اليوم الخميس، لجانب من تدريباته فى صالة الجيم بالنادى الأهلى، لإيصال رسالة إلى تركيزه فى التدريبات من أجل حلم العودة إلى صدارة اهتمامات النادى الأهلي.

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يأتي ذلك بعد تحرير موظف بأحد الفنادق بشارع النيل السياحى، محضراً ضد صالح جمعة يتهمه فيه لاعب الأهلى بأنه صدمه بسيارته أثناء انتظاره باص العمل لتوصيله لمكان عمله وفر هاربا، مؤكداً أنه لن يقبل تعويضاً من اللاعب على ما بدر منه، خاصة أنه دهسه واصطدم بسيارة أخرى وفر هاربا، قائلا: "حسب الله ونعم الوكيل فيه.. إن شاء الله حقى هيجى منه .. ولازم ينال عقابه علشان الاستهتار بأرواح بالناس".

وكشف الشاب المصاب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تفاصيل الواقعة قائلا: "كنت واقف جنب الرصيف فى شارع النيل ومستنى باص الشغل.. فجأة لاقيت صالح جاى من نص الشارع بعربيته بسرعة فى اتجاهى.. ملحقتش أفادى نفسى راح خبطنى وخبط عربية تانية وهرب".