شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 تحديات تواجه المنتخب الأولمبى فى رحلة الاستعداد لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لاستعدادات المنتخب الأولمبى لأولمبياد طوكيو 2020، المقرر إقامتها فى الصيف المقبل باليابان، وتجرى الاستعدادات على قدم وثاق لشباب منتخبنا الوطنى الذى يستهل مشوار الإعداد بمعسكر دبى من خلال وديتين بمواجهة منتخبى كرواتيا ثم الأرجتنين توالياً .

غير أن فيروس كورونا القاتل يقف بالمرصاد في ظل شكوك تحوم حول إقامة الأولميباد فى موعدها أو تأجيلها إلى ديسمبر فى نهاية العام، حسبما أكدت تصريحات المسئولين فى اللجنة التنظيمية الأولميبة، بينما أكد آخرون عدم وجود نية لتأجيل الأولميباد وأنها ستقام فى موعدها.

للتعرف على التحديات الثلاث التي تواجه المنتخب الأولمبي فى رحلة الاستعداد لطوكيو، اضغط هنا

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، قرر إقامة معسكر على مرحلتين قبل السفر لليابان لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020.