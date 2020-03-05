سوبر كورة.. 3 تحديات تواجه المنتخب الأولمبى فى رحلة الاستعداد لطوكيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لاستعدادات المنتخب الأولمبى لأولمبياد طوكيو 2020، المقرر إقامتها فى الصيف المقبل باليابان، وتجرى الاستعدادات على قدم وثاق لشباب منتخبنا الوطنى الذى يستهل مشوار الإعداد بمعسكر دبى من خلال وديتين بمواجهة منتخبى كرواتيا ثم الأرجتنين توالياً .
غير أن فيروس كورونا القاتل يقف بالمرصاد في ظل شكوك تحوم حول إقامة الأولميباد فى موعدها أو تأجيلها إلى ديسمبر فى نهاية العام، حسبما أكدت تصريحات المسئولين فى اللجنة التنظيمية الأولميبة، بينما أكد آخرون عدم وجود نية لتأجيل الأولميباد وأنها ستقام فى موعدها.
للتعرف على التحديات الثلاث التي تواجه المنتخب الأولمبي فى رحلة الاستعداد لطوكيو، اضغط هنا
وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، قرر إقامة معسكر على مرحلتين قبل السفر لليابان لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020.
وتقام المرحلة الأولى من المعسكر داخل مصر، والثانية في دولة خارجية لتجهيز اللاعبين بشكل قوي للدورة الأولمبية.
واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على خوض وديتين في شهر مارس المقبل بشكل نهائي في المعسكر المقرر إقامته بدبي ،أمام كرواتيا يوم 26 مارس ثم الأرجنتين يوم 29 من نفس الشهر في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 المقرر لها يوليو المقبل.
من المقرر أن يسافر منتخب مصر الأوليمبي إلى دبي يوم 23 مارس و العودة يوم 31 من نفس الشهر إلى القاهرة.
وقال شوقى غريب لـ"سوبر كورة"، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية فى الإمارات خلال المعسكر المقبل.
وعقد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً مؤخراً مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بحضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبى، وتم خلاله مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
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