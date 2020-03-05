7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الاخبار الرياضية الهامة على رأسها إعلان اتحاد الكرة عن تكلفة تطبيق الفار، وجلسة العتاب بين جوميز و عبد الرحمن مجدى بالإضافة إلى تصريحات وزير الرياضة عن عدم وجود داعى لايقاف النشاط الرياضى بمصر.

اتحاد الكرة: 4ملايين دولار تكلفة تطبيق الفار.. ومفيش حكام أجانب إلا للقمة

أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن ظاهرة الحكام الأجانب ستختفى بعد تطبيق تقنية الفار، ولم نرهم سوى فى مباريات الأهلى والزمالك.

وأضاف الجناينى، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالجبلاية، "مفيش حكام أجانب بالدورى بعد تطبيق الفار إلا لمباريات الأهلى والزمالك"، مشيرا إلى أن مباريات القمة يتم إدارتها بحكام أجانب منذ سنوات كثيرة بقرار من رئاسة الوزراء، ولكن اتحاد الكرة جاهز لإدارة مباراة القمة بحكم مصرى .

بوابات فى ملعب رادس للكشف عن كورونا قبل مواجهة الترجى والزمالك

بدأت التحضيرات الأخيرة لمباراة الزمالك والترجى التونسى، التى ستقام فى التاسعة مساء غد، الجمعة، وسيتم فحص الجماهير خلال الدخول إلى استاد رادس، فى إجراء وقائى ضد انتشار "فيروس كورونا"، فى المواجهة المنتظرة فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى فيها أبناء ميت عقبة للتسلح بنتيجة الذهاب لعبور المواجهة المنتظرة بعد الفوز فى الذهاب بالقاهرة بنتيجة 3 / 1

ما المعايير التى انطبقت على محمد الصباحى لاختياره حكم فار.. جمال الغندور يجيب

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المعايير التى كانت سبباً فى اختيار الحكم محمد الصباحى كأول حكم فار فى تاريخ الكرة المصرية، وقال الغندور فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بالجبلاية : "فيه 3 رخص، رخصة حكم فار ساحة وهناك "حكم فار أساسي" و"حكم فار مساعد" .. ومحمد الصباحي حصل فقط على رخصة حكم ڤار أساسي لذلك تم تعيينه في مباراة اليوم .. أما محمد معروف حكم الساحة في مباراة اليوم حصل على رخصة حكم فار ساحة".

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مهمة أهلاوية خاصة.. جيرالدو الورقة الرابحة لفايلر أمام صن داونز بمباراة السبت

دخل الأنجولى جيرالدو، نجم النادى الأهلى، حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر فى مواجهة صن داونز بإياب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بجنوب أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالقاهرة بفوز بطل مصر بهدفين دون رد.

"جلسة عتاب" بين جوميز وعبد الرحمن مجدى فى الإسماعيلى

عقد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، جلسة مع عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق عاتبه خلالها على تقصيره الفترة الأخيرة وطالبه بالالتزام فى التدريبات والعودة للتألق من جديد، حتى يضمن الاستمرار بالتشكيلة الأساسية للدراويش.

هل يرحل بن شرقى عن الزمالك بـ"عروض أوروبية"؟.. وكيله يجيب

تألق المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، مع الفريق الأبيض هذا الموسم ليصبح أحد الأوراق الرابحة التى ساهمت فى انتصارات الفريق فى الفترة الماضية، خاصة فى السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، الذى انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل منهما بن شرقى "هدفين" بينما أحرز أوباما هدفا، كما نجح بن شرقى أيضاً فى قيادة الزمالك للفوز على الترجى مجددا يوم الجمعة الماضية، فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، بنفس النتيجة ونجح فى تسجيل هدفا، كما تسبب فى حصول الفريق على ركلة جزاء أحرز منها محمود علاء الهدف الثالث لفريقه لتنتهى المباراة لصالح الزمالك بنتيجة 3 / 1.

وزير الشباب: النشاط الرياضى فى مصر آمن من كورونا ولا داعى لإلغاء أى بطولات

كشف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه يتم التنسيق على أعلى مستوى من أجل ضمان سلامة جميع البعثات الرياضية فى كرة القدم وغيرها فيما يخص الطب الوقائى وسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا.