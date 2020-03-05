شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجناينى: نتحمل تكلفة الفار.. والشركة المنفذة تدير الدورى الإيطالى والإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن تطبيق الفار شهد عمل وجهد مؤسسات كثيرة، وكل هذا لصالح الكرة المصرية، وقال الجناينى خلال المؤتمر الذى يعقد الآن بالجبلاية، إنه عندما تولى المهمة وأعلن تطبيق الفار هاجمه البعض، بحجة أنه "كلام ابن عم حديد"، لكنه تمسك بقراره، وإذا أراد أحد فعل شيء غير الصحيح فليأتى بغير اللجنة الخماسية.

وأضاف الجناينى، منذ أول يوم توليت المهمة فى الجبلاية أعلنت أن الأندية لن تتكلف أى أموال مقابل تطبيق تقنية الفار، خاصة أن الهدف هو أعلى منتج للدورى المصرى.

وأبدى الجناينى سعادته بتطبيق الفار اليوم، خاصة أنه تم فتح باب تقدم الشركات المعتمدة من الفيفا لتطبيق التقنية فى شهر أكتوبر، وتقدمت 13 شركة وجميعها معتمدة منiafab تم الاستقرار على أحدها بتعاقد مدته 3 سنوات ونصف، وهى نفس الشركة التى تطبق الفار فى إيطاليا وإسبانيا وفى الشرق الأوسط ووصلت موافقة الوزارة على تطبيق التقنية يوم 19 يناير، ولذلك وجب الشكر إلى وزير الشباب و الرياضة .

وكشف رئيس اللجنة الخماسية أن الموافقة على تطبيق تقنية الفيديو وصلت يوم 3 مارس أى أمس الأول، وشملت الموافقة 11 ملعبا، وجارى الحصول على الموافقة على 5 ملاعب أخرى وهى طنطا والجيش بالسويس والجونة وأسوان وبرج العرب، وهناك بعض الملاحظات على هذه الاستادات جارى تنفيذها .

وأضاف الجناينى أن اتحاد الكرة من تحمل قيمة التكلفة، لمساعدة الأندية على التسويق الجيد، خاصة أن سعر الدورى الذى يطبق فيه الفار مختلف عن الخالى من الفار.

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا اليوم، الخميس، بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض للخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

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