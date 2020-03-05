شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مشجع للزمالك أمام الترجى والأبيض يرتدى زيه التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم، الخميس، الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع الترجى التونسى، استعداداً للمباراة التى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة مساء غد، الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الفريق الأبيض لعبورها بعد الفوز فى الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائى الأفريقي.

وأسفر الاجتماع الفنى للمباراة عن ارتداء الزمالك الزى الأساسى له والمكون من اللون الأبيض، على أن يرتدى حارس مرماه اللون الأخضر، كما يرتدى الترجى الزى التقليدى أحمر فى أصفر فى أسود والحارس باللون كحلي.

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وحضر الاجتماع الفنى من جانب الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة وأحمد زاهر المدير الإدارى ومصطفى ميلا المسؤول عن مهمات الفريق وتم الإتفاق على حصول مسؤولى الزمالك على 500 تذكرة و32 دعوة للمقصورة الرئيسية، على أن يكون حضور الجماهير المصرية بجواز السفر إلى جانب التذاكر التى حصلت عليها البعثة البيضاء من مسؤولى الترجى.

وستخضع الجماهير المختلفة خلال الدخول إلى ملعب مباراة الغد فى رادس لفحص طبى ضد فيروس كورونا لتجنب انتشار المرض فى إجراء وقائى من قبل الجهات التونسية فيما عقد الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة جلسة مع اللاعبين لتلقنيهم بالتعليمات الطبية المختلفة بشأن المسألة لحين العودة إلى القاهرة.

ويشهد الشارع الكروى التونسى حالة من الشحن لدعم الترجى فى مباراته المصيرية بعد فوز الزمالك فى الذهاب، حيث يكفى الأبيض التعادل أو الخسارة بأقل من فارق هدفين للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووافق الأمن التونسى على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، وهو رقم كبير يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة فى مؤازرة الترجى والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك فى السوبر الأفريقى بقطر وذهاب الأبطال بنتيجة 1/3.