شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف شرطى لتأمين مباراة الزمالك ضد الترجى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خطوط اتصال مع البعثة البيضاء فى تونس للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل المواجهة المنتظرة مع الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد، الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الأبيض لعبورها بعد الفوز فى الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائى الأفريقى.

وكشفت بعثة الزمالك لمرتضى منصور أن الأمور تسير حتى اللحظة الجارية على ما يرام، وتم تخصيص 8 آلاف شرطى تونسى لتأمين المواجهة التى ستجمع الفارس الأبيض مع فريق الدم والذهب، إلى جانب الترحيب الكبير بالزمالك منذ لحظة الوصول من كافة المسؤولين فى تونس، وأكد أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة التونسى، أن هناك تكثيفا أمنيا على بعثة نادى الزمالك وجماهيره قبل وبعد لقاء الزمالك والترجى وقال قعلول، "الهجوم الذى تعرضت له جماهير الأهلى وبعثة الفريق خلال نهائى بطولة أفريقيا النسخة قبل الماضية لن يتكرر مرة أخرى، وهناك تأمينات قوية وتلك الأحداث لن تتكرر ومستعدون بكامل جاهزيتنا"، مشيراً إلى أنه لا صحة على الإطلاق لمنع حضور الجماهير المصرية فى المباراة.

فيما ستخضع الجماهير المختلفة خلال الدخول إلى ملعب المباراة اليوم فى رادس لفحص طبى ضد فيروس كورونا لتجنب انتشار المرض فى إجراء وقائى من قبل الجهات التونسية، وعقد الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة جلسة مع اللاعبين لتلقينهم بالتعليمات الطبية المختلفة بشأن المسألة لحين العودة إلى القاهرة.

ويشهد الشارع الكروى التونسى حالة من الشحن لدعم الترجى فى مباراته المصيرية بعد فوز الزمالك فى الذهاب، حيث يكفى الأبيض التعادل أو الخسارة بأقل من فارق هدفين للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووافق الأمن التونسى على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، وهو رقم كبير يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة فى مؤازرة الترجى والثأر وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك فى السوبر الأفريقى بقطر وذهاب الأبطال بنتيجة 1/3.