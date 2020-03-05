شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور لـ"الفار" فى الدورى المصرى قبل مباراة الطلائع وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365” أول ظهور لتقنية الفيديو فى الدورى المصرى الممتاز، حيث تفتتح اليوم الخميس منافسات الدور الثانى لمسابقة الدوري العام ويستضيف طلائع الجيش نظيره إنبى فى الخامسة عصر اليوم، الخميس، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر للمسابقة، ورصد ”الخليج 365”، الشاشة التى سيلجأ إليها حكم المباراة حال الاحتكام إلى الـVAR فى الحالات التحكيمية خلال المباراة.

وخسر طلائع الجيش من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في ظهوره الأخير بالمسابقة فيما تعادل انبى مع طنطا سلبياً في أخر ظهور أيضاً ، ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية ، ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل، مدافع الفريق، فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى.

ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد.

في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على ضرورة الفوز على الطلائع في بداية انطلاق الدور الثانى للمسابقة لإكتساب دفعة معنوية تساهم في التقدم في سباق مراكز المسابقة وصولا للمربع الذهبى.



الاستعدادات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو في الحالات التحكيمية بالدوري



أول ظهور لتقنية الفار في الدوري خلال لقاء الطلائع وإنبي

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تجهيزات تطبيق تقنية الفيديو في الحالات التحكيمية بالدوري



تطبيق الفار في الدوري



تقنية الفار في الدوري المصري



تقنية الفيديو الخاصة بالحالات التحكيمية



جانب من الشاشة التى سيستعين بها حكم لقاء الطلائع وانبي



جهاز تقنية الفيديو في ملعب الطلائع وإنبي



شاشة تقنية الفيديو في أول ظهور بالدوري المصري



شاشة تقنية الفيديو في ملعب الطلائع وإنبي