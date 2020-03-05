شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نادى النادى بأكتوبر قبل افتتاح وزير الرياضة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مساء اليوم فرع نادى النادى بـ6 أكتوبر بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وحصل ”الخليج 365” على صور لنادى النادى، قبل ساعات من افتتاحه، والذى يضم عدة ملاعب يصل عددها بالفرع الرئيسى 14 ملعبا منها 4 خماسى، و4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم أحد فروع البنوك.

ويظهر فى الصور المبنى الإدارى والاجتماعى، وكذلك حمامات السباحة، وعدد من الملاعب، بالإضافة إلى الحدائق الخاصة بالعائلات.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحى أن مشروع نادى النادى يعد من الصروح الرياضية الواعدة التى تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادى النادى بالتعاون مع القطاع الخاص.

ووقع صبحى بروتوكولات تعاون مع 3 بنوك مختلقة، على أن تقوم تلك البنوك بتمويل العضويات الجديدة بنادى النادى فرع 6 أكتوبر فى إطار سعى النادى لتسويق وبيع العضويات تمهيداً لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة المتاحة بالنادي لتحقيق أهدافها.

ويأتى البروتوكول تأكيداً على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الاقتصادية الكبرى، ومنها البنوك المصرية التى تتيح برامج تمويل مخصصة للاشتراكات بعدد من الأندية الرياضية وتمويل الأشخاص الراغبين فى الاشتراك بمشروع النادى بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل بنك.



النادى

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جانب من النادى



جلسات العائلات



حمام السباحة



نادى النادى



احدى صالات النادى



الجيم فى النادى