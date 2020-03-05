شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات الدوري بعد اعتماد الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن اتحاد الكرة اليوم تطبيق تقنية الـVAR رسمياً بالدورى المصرى الممتاز بعد الانتهاء من الإعداد رسمياً لتطبيقها فى المباريات المقبلة.

ووفقاً لتصريحات جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، فإن اتحاد الكرة أصبح لديه 17 حكما للساحة، 19 حكما للفيديو، 16 حكما مساعدا للفيديو، بمجموع 52 حكما.

وحضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.

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أعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، انطلاق تقنية حكم الفيديو VAR اليوم فى مباراة إنبى وطلائع الجيش فى بداية الدور الثانى للدورى الممتاز.

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وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن جميع الموافقات الخاصة بتقنية حكم الفيديو VAR وصلت إلى اتحاد الكرة، ومنها موافقة الـIFAB إلى جانب اعتماد 17 حكم ساحة و19 حكم VAR و19 حكم مساعد VAR.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ"سوبر كورة" أن هناك اجتماعات مكثفة مع الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى مصر لوضع الرتوش الأخيرة لتطبيق التقنية غدا فى مباراة إنبى والطلائع حتى تكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الـVAR فى الدوري.

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا فى الواحدة ظهر اليوم بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراضا للخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن، وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

وخاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى لإرسال 10 أطقم سماعات للحكام.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة يحتاج 7 سماعات، بواقع 4 للحكام و3 لحكام الفيديو.. وكان اتحاد الكرة أعلن تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى الذى ينطلق 9 مارس الجارى.