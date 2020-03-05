شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تطبيق VAR فى الدورى وليس معتمدا بالكأس وهناك أزمة باستاد طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية حصلت على موافقة من الفيفا لتطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى فقط قائلا، "الموافقة على بطولة الدورى، ولكن الحصول على موافقة تطبيقها فى كأس مصر ودورى الدرجة الثانية موضوع سهل لأن البنية التحتية بقت موجودة".

وأضاف العطار، وأضاف العطار فى المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الجبلاية، "الاستاد الوحيد اللى فيه مشكلة بسيطة هى طنطا، فيه مشكلة فى أماكن وضع الكاميرات، أما ملعبى أسوان والجونة فسهل جدًا الموافقة على الملعبين صباح يوم المباريات، وذلك لأن تكلفة نقل التكنولوچيا والعربات للجونة وأسوان ستكون مكلفة جدًا، لذلك سنحصل على الموافقة على الملعبين فى أقرب فرصة ويستضيف الملعبان المباريات بسهولة شديدة.

وتابع المدير التنفيذى للجبلاية، "تقنية خط المرمى" محتاجة كاميرات على خط المرمى وهذا ليس متوفر حاليًا.

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.