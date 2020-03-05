شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام يعلن: لن يتم إلغاء أى مباراة حال تعطل أجهزة الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، عن موقف المباريات التى سيتم تطبيق تقنية الفار فيها، حال ما إذا تعطلت أجهزة الفار أثناء المباراة سواء باستكمالها أو إلغائها.

وقال جمال الغندور، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد حالياً باتحاد الكرة، إنه لن يتم تأجيل أو إلغاء أى مباراة حال إذا تعطلت أجهزة الفار، وسيتم استكمال أى مباراة دون استخدام الفار، موضحا أنه لو حدث أى عطل مفاجئ فى المباريات، مثل انقطاع الكهرباء مثلما يحدث فى العالم، فإن المباراة ستُستكمل بدون ڤار، أى أنه لو حدث أى شىء مفاجئ لحكم الساحة أو الفيديو مثلًا ((الإصابة)) حكم الرابع سيكون بديلًا ولكن المباراة ستسكمل بدون ڤار وسيتم إخطار الفريقين بأن المباراة ستستكمل بدون التقنية، مشيرا إلى أن هناك حكمان دوليان لم يحصلا على رخصة الڤار هما محمود البنا وأمين عمر، وجارى العمل معهما للحصول على التقنية، مؤكدا أنه حصل على الموافقة على تطبيق تقنية الفار فى الدورى الممتاز فقط ولا توجد أى موافقة لتطبيق التقنية بدورى الدرجة الثانية.

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ويدخل الحكم محمد الصباحى تاريخ الكرة المصرية، عندما يصبح أول حكم فيديو فى الدورى الممتاز خلال مباراة طلائع الجيش وإنبى فى الخامسة مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشرة للمسابقة والتى تأتى فى افتتاح الدور الثانى بالدورى، حيث تطبق تقنية الـVAR" لأول مرة فى الدورى المصري.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة اليوم بين طلائع الجيش وإنبى، ويضم كلا من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

وخسر طلائع الجيش من الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى ظهوره الأخير بالمسابقة فيما تعادل انبى مع طنطا سلبياً فى أخر ظهور أيضاً، ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.