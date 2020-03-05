شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل لـ شيكابالا: عيد ميلاد سعيد ياكابيتانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، زميله محمود عبد الرازق شيكابالا، ونشر صورته على تويتر أثناء تتويجه ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى وعلق عليها قائلا، "عيد ميلاد سعيد ياكابيتانو".

ويحتفل شيكابالا، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ"34"، ويملك الفهد الأسمر تاريخا طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس، مسيرة الأباتشى مع القلعة البيضاء شهدت انتصارات وانهزامات وتقلبات هنا وهناك .

Happy Birthday capitano[email protected]Shikabala pic.twitter.com/8PLnB8pt09

— Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) Happy Birthday capitano🎁🎂@Shikabala pic.twitter.com/8PLnB8pt09 — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) March 5, 2020

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محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

ونجح "شيكا" بتألقه وأدائه المميز فى المباريات الأخيرة مع الزمالك أن يُعيد تقديم نفسه مرة أخرى بحثاً عن تحقيق "الامنية الأخيرة" بالصعود لمنصة التتويج وقيادة الفريق الأبيض لحصد الألقاب المحلية والافريقية حتى يكون بمثابة مسك الختام لمشوار أحد المواهب الحقيقية فى عالم كرة القدم، والتى كان من المفترض أن تكون فى مكانة أفضل وصاحبة شهرة أوسع فى الملاعب الأوروبية.

فى 26 ديسمبر 2019 رزق محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك بمولوده الأول "أدم"، من زوجته "سارة" الفتاة المصرية الكندية التى تزوجها الفتى الأسمر، عقب إعلان خطوبته عليها فى إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، فى ديسمبر من عام 2017، ومن ثم أعلنا زواجهما فى 19 أغسطس 2018، فى أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادى الزمالك.

وروى شيكابالا عن زوجته فى برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، كيف التقى بها صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتى لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: «هى صاحبة خطيبة صاحبى وشفتها صدفة».

وتابع: «أول مرة كنت أشوفها وأنا فى الحاجات دى مبهزرش، حدث الحب من توصيلة». وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل.