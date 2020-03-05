الامارات | بطلة أولمبية تعرضت للإغتصاب.. تحارب الإعتداء الجنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة أولمبية تعرضت للإغتصاب.. تحارب الإعتداء الجنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل بطلة السباحة الأولمبية الأمريكية نانسي هغشيد، مشوارها وكفاحها ضد الاعتداء الجنسي في الرياضة بعد أن وصلت إلى عمر 57 عاماً، حيث كانت قد تعرضت إلى محاولة إغتصاب من شخص غريب أثناء تدريبها خارج الحرم الجامعي عام 1981، حيث ردت البطلة بعدها خلال البطولة الأولمبية عام 1984 في لوس أنجلوس بالفوز بثلاث ميداليات ذهبية وفضية.

في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” قبيل اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، قالت البطلة إنها لا تزال "متفائلة بشكل غير واقعي" بشأن عملها وحياتها بشكل عام.

وقالت هغشيد:”أعتقد أنه كان يجب علي العمل من أجل محاولة الفوز في الألعاب الأولمبية ومحاولة التصدي للإيذاء الجنسي في الألعاب الرياضية". "إنها أهداف جريئة جدا."

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وذكرت الصحيفة أنه في اليوم السابق للمقابلة، كانت هغشيد، تعمل حتى الساعات الأولى لصياغة خطاب إلى الكونجرس الأمريكي حول تشريع من الحزبين يدعو إلى توفير حماية أشد للرياضيين الهواة من سوء المعاملة من قبل المدربين والموظفين.

تعكس أخلاقيات العمل في هغشيد، التفاني الذي شكل حجر الزاوية في مسيرتها للسباحة - من سن 11 عامًا ، كانت تقضي أربع ساعات يوميًا في مياه حوض السباحة التدريبي الخاص بها.

كرست السباحات الأولمبية السابقة نانسي هغشيد، حياتها للمساواة بين الجنسين بينما كانت تكافح الإيذاء الجنسي في الرياضة