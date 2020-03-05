الامارات | عاجل.. تأجيل مباريات منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تأجيل مباريات منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع «فوكس سبورت» الفيليبيني أن إياب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، تم ترحيلها إلى شهر أكتوبر المقبل، في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذي انتشر في عدد من الدول الآسيوية، وتسبب في تأجيل وإلغاء العديد من النشاطات الرياضية، بجانب إجراءات السفر الصارمة.

ونقل الموقع عن مصادر رفيعة في الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تأكيدها الخبر رسميا، لكنها أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عنه رسميا خلال الساعات المقبلة. وأكد موقع «ويكيبيديا» المعلومة، حيث نشر مواعيد المباريات الجديدة في أكتوبر المقبل، والمتوافقة مع ما جاء في الموقع الفيليبيني.

وبذلك تتأجل مباراتي منتخب الإمارات لكرة القدم، الذي كان متوقعا أن يستقبل خلالها منتخب ماليزيا في 26 الجاري، ثم يخرج لملاقاة إندونيسيا في 31 من الشهر نفسه، حيث بات الموعد الجديد لمباراة الأبيض مع ماليزيا في 8 أكتوبر المقبل، بينما يلاقي إندونيسا في جاكرتا في 13 منه. يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن اليوم أيضا أنه اقترح تأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، نظرا لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو مقدمة لتأجيل المباريات رسمياً.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان بعد اجتماعه مع الاتحاد الآسيوي للعبة، انه سيرسل «اقتراحا بتأجيل مباريات التصفيات القادمة» الى الاتحادات المحلية. في جانب آخر، لم يصدر عن اتحاد الإمارات لكرة القدم أي بيان صحافي بهذا الخصوص.