شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل استعداده لمواجهة الأهلي بفوز ودي على «الحمام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا كبيرًا على نظيره الحمام بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ظهر اليوم الخميس، في إطار استعدادات الفريق لبداية الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف سموحة ناصر ماهر، واطمأن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمادة صدقي، المدير الفني، على حالة معظم اللاعبين وذلك قبل انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز والذي يستهله الفريق السكندري بمواجهة الأهلي يوم 11 مارس الجاري.