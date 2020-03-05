شكرا لقرائتكم خبر عن المصارع المصري محمد فهيم يقاتل في حلبة WWE.. ويوجه رسالة للمصريين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد WWE لمصارعة المحترفين، الأشهر في العالم، مقطع من إحدى نزالات المصارع المصري محمد فهيم أثناء عرض غير متلفز لـ NXT. Advertisements وظهر «فهيم» وهو يسيطر على منافسه ويوجه له ضربة بعد أخرى، فيما وصفت الصفحة أداء المصري بـ«المميز». ووجه «فهيم» رسالة للمصريين في نهاية الفيديو باللغة العربية قال فيها: «أنا المصارع محمد فهيم، والنهاردة في NXT Largo سيبت بصمتي، وأوعدكم كل مكان هروحه مع NXT هسيب بصمتي، وإن شاء الله هفضل أتمرن جامد واموت نفسي واتقدم وابقى شرف لكل الوطن العربي وكل المصريين، دعواتكم معايا».

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