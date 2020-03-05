إستخدام تقنية الفيديو «فار» في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

أكّد وليد العطار، المدير التنفيذي في ​الإتحاد المصري لكرة القدم​، ان الفيفا وافق على تطبيق تقنية حكم الفيديو (VAR) في مسابقة الدوري الممتاز فقط.



وأضاف العطار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو: "الفيفا وافق على تطبيق الفار في بطولة الدوري فقط، لكن الحصول على موافقة تطبيقها في كأس مصر ودوري القسم الثاني ليس صعبًا لأن البنية التحتية أصبحت متوفرة".

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر اليوم، بمقر الاتحاد بحضور عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، وأعضاء اللجنة، والمدير التنفيذي.