شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لواقعة اتهام صالح جمعة بدهس شاب فى الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي يعمل به المصاب، مشهد الحادث وهروب اللاعب بسيارته، حيث تم فحص كاميرات المراقبة والتحفظ على التسجيلات.

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وتبقى الواقعة حتى الأن فى دائرة الاتهام، وفى انتظار ما سيفيد به صالح جمعة خلال التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا يفيد اتهام شاب للاعب النادي الأهلي صالح جمعة بصدمه بسيارته وإصابته بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسده، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.