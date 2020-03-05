شكرا لقرائتكم الجبلاية تكشف إطلاعه وفد الأهلى بكل المواد الفيليمة الخاصة بعقوبات السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أن جلسة عقدت بمقر الجبلاية خلال الايام الماضية حضرها وفد من النادي الاهلي وشهدت اطلاع مسئولي الاهلي علي السيديهات والمواد الفيلمية التي علي أساسها تمت توقيع عقوبات مباراة السوبر وعلي رأسها ايقاف محمود كهربا لنهاية الموسم.

وأوضح مسئولو الجبلاية ان الوفد ضم محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي وحنان الزيني عضو لجنة التعاقدات ومحمد عثمان المستشار القانوني وطلبوا مشاهدة المواد الفيلمية وهو ما حدث قبل ان يتقدم الأهلي بتطلم رسمي ضد العقوبات .

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وعقدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي اجتماعا اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة قانونية تظلمات ناديي الاهلي والزمالك ضد العقوبات الخاصة بهما علي خلفية مباراة السوبر بالامارات .

وقررت اللجنة قبول تظلم ناديي الاهلي والزمالك شكلا بعد التأكد من وصولهما في المهلة القانونية وهي ١٠ ايام من تاريخ وصول القرارات للناديين بجانب سداد الناديين الرسوم الخاصة بالتظلم لخزينة الجبلاية .

وتعقد لجنة التظلمات اجتماعا جديدا الأسبوع المقبل لمناقشة التظلمات وفحص المستندات والفيديوهات المقدمة من كل ناد لحسم موقفها من عقوبتي محمود كهربا لاعب الاهلي واحمد زاهر اداري الزمالك الموقفين لنهاية الموسم سواء بتأييد العقوبة او تخفيفها وفقا لما تراه اللجنة .