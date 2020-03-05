شكرا لقرائتكم حلمي طولان وراء القضبان في مباراة إنبي وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر حلمي طولان المدير الفني لإنبي خلف السور الحديدي لملعب استاد جهاز الرياضة العسكري خلال مباراة فريقه ضد طلائع الجيش في افتتاح مباريات الدور الثاني من عمر الدوري.

وتفتتح اليوم الخميس منافسات الدور الثانى لمسابقة الدوري العام حيث يستضيف طلائع الجيش نظيره انبى في الخامسة عصراً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر للمسابقة

وخسر طلائع الجيش من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في ظهوره الأخير بالمسابقة فيما تعادل انبى مع طنطا سلبياً في أخر ظهور أيضاً ، ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية ، ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل، مدافع الفريق، فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى.

ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد.

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