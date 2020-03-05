شكرا لقرائتكم ضحية صالح جمعة: "حسبي الله ونعم الوكيل.. خبطني وهرب ولازم ياخد عقابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حكى الضحية تفاصيل الواقعة قائلا: "أنه لن يقبل تعويض من اللاعب على ما بدر منه خاصة وأنه دهسه واصطدم بسيارة أخرى وفر هاربا، قائلا: "حسب الله ونعم الوكيل فيه.. إن شاء الله حقى هيجى منه .. ولازم ينال عقابه علشان الاستهتار بأرواح بالناس".

كشف الشاب المصاب فى تصريحات خاصة، تفاصيل الواقعة قائلا: "كنت واقف جنب الرصيف فى شارع النيل ومستنى باص الشغل.. فجأة لاقيت صالح جاى من نص الشارع بعربيته بسرعة فى اتجاهى.. ملحقتش أتفاداه، راح خبطنى وخبط عربية تانية وهرب".

أضاف: "الناس اتلمت عليا ومفوقتش غير وأنا فى المستشفى"، لافتا إلى أنه أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف سيقوم بإجراء عملية جراحية بها، موكدا أن حياة البشر ليست لعبة ويجب أن ينال عقابه.

Advertisements

كانت تحريات مباحث الجيزة ، كشفت ملابسات اتهام لاعب الأهلي صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة، وتبين أنه كان يقود سيارة شقيقه عبد الله جمعة ، لاعب الزمالك.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.

وتبقى الواقعة حتى الآن فى دائرة اتهام الشاب المصاب للاعب صالح جمعة، وفى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة، من استدعاء اللاعب أو عدمه، إذا ما صحت اتهامات الشاب، وتفريغات كاميرات المراقبة، ولحين صدور اتهام رسمى للاعب بشأن صحة الواقعة.