شكرا لقرائتكم نادى مصر يفوز في رابع ودياته بمعسكر أكتوبر على حرس الحدود بنتيجة ٢/١ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال في رابع ودياته بمعسكر أكتوبر على نظيره حرس الحدود بنتيجة ٢/١، فى إطار الاستعداد للدور الثانى بالدورى.

و تعد هذه الودية الأخيرة بختام معسكر فريق نادى مصر بعدما خاض 3 مباريات من قبل .

نجح فريق نادى مصر فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر الأحد، قبل أن يخسر من كوكاكولا الثلاثاء بهدف في أخر الشوط الثانى و يلتقى البدرشين أمس الأربعاء وينجح فى الفوز ٦/١

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كما خاض فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال وديتين قبل معسكر أكتوبر ، حيث خسر من نظيره إنبى وديا 2/1 فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

وضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، ويتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.