شكرا لقرائتكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض طعن بلاتيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السابق الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد إيقافه لمدة أربع سنوات.

وأعلنت المحكمة يوم الخميس، أن الأعضاء السبعة بهيئتها رفضوا طعن بلاتيني ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2015، مشيرة إلى أن حقوقه لم تنتهك.

وذكرت في بيان: وجدت المحكمة‭‭ ‬‬بخصوص خطورة التصرف السيء وبالنظر إلى المنصب الكبير للسيد بلاتيني في إدارة كرة القدم وفي ظل الحاجة لاستعادة السمعة الجيدة للرياضة وفيفا أن العقوبة ليست مغلظة أو استبدادية.

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وعوقب بلاتيني بالحرمان من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثمانية أعوام من فيفا وكذلك الرئيس السابق للمؤسسة سيب بلاتر. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفة.

وكان الإيقاف بسبب حصول بلاتيني على مليوني فرنك سويسري (2.10 مليون دولار) من "فيفا" بموافقة من بلاتر في 2011 نظير أعمال قام بها المسؤول الفرنسي لصالح الاتحاد الدولي قبل ذلك بعشرة أعوام.

وتقلصت عقوبة بلاتيني إلى الإيقاف لأربع سنوات بعد طعن قدمه أمام محكمة التحكيم الرياضية.